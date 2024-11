Nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, giovane uccisa dall’ex fidanzato in Veneto, si registra un nuovo episodio di violenza di genere. Nelle scorse ore, una 50enne è stata portata in ospedale, al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dopo essere stata raggiunta e sfregiata al volto e alle spalle da acido. È accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro dove sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato.

La donna è stata portata, con un'ambulanza del 118, al pronto soccorso. Anche il coniuge è rimasto ustionato alle mani. La 50enne è stata raggiunta al volto e alle spalle dall'acido lanciato dal marito, aveva già denunciato il consorte. I due si erano separati da un po' di tempo e la donna, avviando l'iter del codice rosso, era stata trasferita ed alloggiata in una comunità protetta. Stamani, la cinquantenne è andata nella sua ex abitazione, in via Tiepolo, per prendere dei vestiti e il marito (i due sono ancora formalmente sposati), si è nascosto dietro la porta e quando la donna ha varcato l'uscio le ha gettato l'acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione, durante la quale l'acido si è riversato sulle mani dell'uomo, un noto pregiudicato, che è adesso ricoverato al centro Grandi ustioni dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania.