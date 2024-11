Alex Zanardi ha lasciato il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove si trovava ricoverato dallo scorso 19 giugno in seguito all’incidente in cui era rimasto coinvolto con la sua handbike. Lo fa sapere l’ospedale tramite una nota: «Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è stato quindi trasferito oggi in un’altra struttura».

La struttura in cui il campione paraolimpico inizierà un percorso di neuroriabilitazione è Villa Beretta, nel Lecchese, centro di eccellenza in cui sono transitati anche altri personaggi famosi, fra cui Bruno Arena dei Fichi d'India.

«L'atleta – ha affermato il direttore generale del policlinico senese Valtere Giovannini - ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione».

«Mando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa - conclude il Dg - che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi».

