Il provvedimento contiene misure per i dipendenti pubblici, per i lavoratori autonomi, per le imprese e per il mondo scuola. Intanto dalla Francia in arrivo uomini e mezzi a sostegno della popolazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. «È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure», ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della Regione.

I dettagli del decreto legge

Il decreto alluvioni stanzia oltre due miliardi di euro spalmati nei vari settori e su diversi fronti. Prevista la Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. Questa misura è coperta fino a 580 milioni di euro. I dipendenti pubblici delle zone colpite, i quali fossero fisicamente impediti dal lavorare, verranno ugualmente retribuiti.

Previsti una tantum fino a tremila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro. Per il settore Fisco, sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Per quanto riguarda i mutui fa fede il protocollo d'intesa con Abi che prevede la loro sospensione in caso di eventi calamitosi. La ripresa dei pagamenti dei versamenti tributari e contributivi è al 20 novembre. Si prevede inoltre il differimento per Comuni e Province del pagamento dei mutui nei confronti di Cassa depositi e prestiti

Per le piccole e medie imprese vi sarà il rafforzamento dell'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con previsione di un aumento della garanzia fino anche al 100%. Il rafforzamento del fondo, destinato interamente alle piccole e medie imprese delle zone colpite, ha una copertura di 110 milioni di euro.

Sul fronte Export, previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest, che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo, con una copertura di 300 milioni di euro. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, che riguarda tassi agevolati a fondo perduto. Questi 700 milioni sono stati previsti dal Ministero degli Esteri. Ci sarà anche un anticipo della norma del Codice degli appalti che consente la procedura di somma urgenza fino a 500mila euro per i territori colpiti. Per quanto riguarda la scuola, il ministro dell'Istruzione avrà la facoltà, con ordinanza, di lavorare con una certa flessibilità all'adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti. Sarà inoltre istituito un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica. Il governo sta inoltre lavorando per l'acquisto di computer da mettere a disposizione degli studenti che dovessero fare didattica a distanza. Per l’Università possibilità di didattica ed esami a distanza.

C'è anche un fondo di solidarietà, di 3 milioni e mezzo, per i docenti delle università interessate e per gli interventi di ripristino. In merito al fronte giustizia, rinvio dei processi civili e penali quando una delle parti o l'avvocato difensore risiedono nelle zone colpite e sospensione, fino al 31 agosto, per quanto riguarda l'amministrazione, dei termini dei giudizi amministrativi contabili, militari e tributari. Infine sono state autorizzate estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto interamente dedicate all'emergenza. Tra le forme di copertura di ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, ci sono anche alcune proposte formulate dal ministero dell'Economia, come la vendita dei mezzi confiscati dall'agenzia delle Dogane.