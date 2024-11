Era in un terreno adiacente al fiume Nevola, a 13 chilometri di distanza dal punto in cui la sera del 15 settembre era stato investito dalla piena mentre si trovava in auto con la sua mamma. L'autopsia sarà eseguita forse già domani

È stato trovato il corpo del piccolo Mattia, 8 anni, disperso dopo l'alluvione che ha colpito le Marche giovedì scorso. Il corpicino si trovava in un campo a Castelleone di Suasa.

Il terreno in questione è adiacente al fiume Nevola a circa 13 chilometri di distanza da Farneto, la località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandonò l'automobile, trascinata dalla piena, insieme alla madre Silvia Mereu, uscendo dal finestrino. I due erano poi stati separati dalla violenza dell'acqua: la madre è stata trovata infreddolita e ferita a un paio di chilometri di distanza.

È stata una dipendente che lavora in un asilo di campagna a trovare il corpo di Mattia: l'ha individuato a circa 200 metri dall'alveo del fiume Nevola e ha avvisato il proprietario del terreno, che ha poi chiamato i carabinieri. Al momento del ritrovamento, il piccolo indossava una maglietta gialla e verde. Nella zona sono confluiti anche vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e 118. La salma è stata già prelevata da un furgone delle onoranze funebri e l'autopsia potrebbe essere eseguita domani. Sul luogo del ritrovamento sono rimasti solo i carabinieri per i rilievi.

Oggi era l'ottavo giorno di ricerche per Mattia Luconi, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni. Vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civili, carabinieri, guardia di finanza, in tutto oltre 120 unità al lavoro: attività preparatoria durante la notte, ricerche dal mattino presto dopo il breafing e la consegna delle zone di ricerca per ogni squadra. Impegnati, nel contesto dei soccorsi, che vari contingenti dell'Esercito tra Cantiano, Frontone (nel Pesarese) e Ostra (Ancona). Oggi i sub di vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza, si sono concentrati verso la foce del Misa a Senigallia. Nessuna notizia ancora della donna dispersa.