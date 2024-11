Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste italiane. Il sindaco di Lampedusa Totò Martello ha definito la situazione “ormai ingestibile”. Tre gli approdi nelle ultime ore: «Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L'hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull'amministrazione comunale e sui lampedusani».

Nella struttura di accoglienza dell'isola si trovano in questo momento oltre mille migranti, dieci volte la capienza massima prevista: «Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle - sottolinea il primo cittadino - e intanto i barchini provenienti dalla Tunisia stanno continuando ad approdare sull'isola».

In questo momento sulla banchina si trovano una cinquantina di migranti ancora in attesa che venga deciso dove saranno smistati. Sette barchini, sono stati bloccati stanotte nelle acque antistanti a Lampedusa, a bordo c'erano complessivamente 203 tunisini.

I migranti presenti sull'isola sono, al momento, 1.027. Un gruppo, gli ultimi arrivati, non sono stati neanche portati all'hotspot che è ormai in piena emergenza, ma è stato trattenuto sotto i gazebo del molo Favarolo. Non c'è più spazio, infatti, nella struttura di primissima accoglienza: né nell'unico padiglione rimasto operativo, che può ospitare un massimo di 95 persone, né nel cortile. La prima conseguenza della struttura in tilt è che i poliziotti, in servizio all'hotspot, hanno difficoltà a procedere all'identificazione di coloro che sbarcano.