Il primo cittadino di Pesaro ha lanciato un appello per rintracciare la donna: «Vorrei premiarla per il suo senso civico»

«Conoscete questa donna?», scrive il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, pubblicando sul suo profilo su Facebook quattro fotografie di una signora che, con scopa e paletta, raccoglie cartacce e mozziconi di sigaretta nelle vie del centro storico. «Non so se sia italiana o straniera - ha scritto il sindaco - ma aiutatemi a rintracciarla. Vorrei premiarla come comune di Pesaro per il suo senso civico. Di certo sta dando una lezione a tutti noi». Ricci ha concluso: «Se mi aiutate a individuarla, fareste un favore a tutti: il cambiamento parte dai piccoli ma grandi gesti di persone così».