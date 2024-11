Ordinanza di custodia cautelare anche per una consigliera comunale e di tre dirigenti di Asm. L'attività investigativa è partita dalla “congiura di Sant'Andrea” nel novembre del 2022

I carabinieri di Pavia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, della Lega, che è stato posto ai domiciliari. L'accusa è corruzione.

Identica misura a carico Alessandro Gobbi (presidente di Asm Vigevano e Lomellina), Veronica Passarella, di Asm Vigevano, e altre due persone, tra cui una consigliera comunale e un altro dirigente di Asm (controllata dal Comune). Sono indagati anche Alberto Righini, presidente di Ance, e l'ex europarlamentare del Carroccio Angelo Ciocca che è stato perquisito.

All'origine dell'inchiesta il tentativo nel novembre del 2022 di rovesciare la giunta comunale, la cosiddetta "congiura di Sant'Andrea". Un consigliere sarebbe stato avvicinato per dimettersi in cambio di 15mila euro mentre il sindaco, per avere sostegno da un'altra consigliera, le avrebbe procurato una consulenza.