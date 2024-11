Si è presentato in aula 8 volte su 220 votazioni. Il politico-velista Andrea Mura si difende: «Lo avevo specificato anche in campagna elettorale, il mio ruolo sarebbe stato di testimonial a difesa degli oceani»

In Parlamento ha il record di mancate presenze ma lui non ci sta a farsi bollare come assenteista. Andrea Mura, velista e deputato del Movimento 5 Stelle, replica, in un'intervista a 'La Nuova Sardegna', al suo compagno di banco a Montecitorio, l'azzurro Ugo Cappellacci, che lo ha accusato di essersi presentato in aula solo 8 volte su 220 votazioni. «L’attività politica non si svolge solo in Parlamento», sottolinea Mura interpellato dal quotidiano sardo.

Il deputato 5 Stelle, velista dell’anno nel 2011 e nel 2014, spiega di aver messo subito in chiaro il suo punto di vista. «Io l’ho detto fin dall’inizio - osserva -, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani. D’altronde - aggiunge -, ci sono un sacco di parlamentari che vanno alla Camera e passano il loro tempo a farsi i selfie in aula. Io - conclude Mura - no, ho altro da fare».