Il saio indosso e lo spirito dei bambini dentro: i religiosi hanno dato vita a un gioioso spettacolo che in poco tempo ha conquistato sorrisi e commenti stupiti

La neve, si sa, fa tornare tutti bambini. L’incanto dei fiocchi che scendono piano e imbiancano tutto ha travolto anche i frati della Basilica di San Francesco di Assisi, che questa mattina hanno dato vita ad un simpatico siparietto ripreso e postato sulla loro pagina facebook ufficiale.

«Cari fratelli e sorelle, è arrivata sorella neve», ha esordito uno dei frati sorridendo all’obiettivo e mostrando subito dopo una palla di neve. Da lì l’inizio della “battaglia” con gli altri frati, nel piazzale davanti alla Basilica superiore. Una scena gioiosa che ha catturato subito gli utenti. Sotto al video sono tanti i commenti di persone piacevolmente stupite: «Dio vi benedica, mi avete fatto sorridere il cuore», «Che meraviglia, vorrei essere lì», «Che bello vedervi così allegri e pieni di vitalità».

Due dei frati persino si sdraiano sul manto bianco che ricopre il piazzale, allargando braccia e gambe e lasciando così la loro "impronta" sulla soffice coltre. Il tutto mentre i fiocchi continuano a scendere inesorabili, rendendo ancora più magico quel luogo santo ai piedi del monte Subasio. La battaglia a colpi di palle di neve termina dopo qualche minuto, ma la "festa" per i frati non finisce qui.

Le foto postate poco dopo dai religiosi sui social mostrano come prima di rientrare si siano cimentati nella realizzazione di un pupazzo di neve ad altezza uomo, con tanto di scarpa e due ramoscelli come braccia. Riuscendo, col saio indosso e con lo spirito dei bambini dentro, a regalare un sorriso a chi si è imbattuto in queste inaspettate immagini.