Sue e il marito Noel hanno annunciato il lieto evento con un video pubblicato su YouTube. La loro storia è balzata agli onori della cronaca nel 2012 con il documentario “15 Kids and counting”

In Gran Bretagna, Sue e Noel Radford, genitori record con 21 figli, hanno annunciato di aspettare il loro 22esimo bambino.

La coppia, 44 anni lei e 48 lui, ha dato la notizia del lieto evento in un video pubblicato su YouTube. Nel filmato si vede Sue al terzo mese di gravidanza mentre fa l’ecografia. Non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia ma uno dei loro figli nel video dice di volere una sorellina.

La famiglia vive a Morecambe, in una grande casa vittoriana di quattro piani. La loro storia è balzata agli onori della cronaca nel 2012 con il documentario “15 Kids and Counting”, andato in onda su Channel 4 quando ancora avevano “solamente” 15 figli.

Famiglia da record

La loro è la più grande famiglia del Regno Unito ed è composta da Chris, 30; Sophie, 25; Chloe, 23; Jack, 22; Daniel, 20; Luke, 18; Millie, 17; Katie, 16; James, 15; Ellie, 14; Aimee, 13; Josh, 12; Max, 11; Tillie, 9; Oscar, 7; Casper, 6; Hallie, 3; Phoebe, 2; Archie 18 mesi e Bonnie l’ultima arrivata che ha otto mesi.