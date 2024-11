È accaduto a Milano. Uno dei conducenti è deceduto, le altre quattro persone sono state portate in ospedale

Incidente stradale mortale nella notte a Milano. Un' auto ha imboccato contromano la Tangenziale Est a Cascina Gobba intorno alle 3.30, scontrandosi con altri due veicoli. Uno dei conducenti, un uomo di 52 anni, è morto, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale; le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e le ambulanze del 118.