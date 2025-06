Barbara D’Urso in prima serata su Rai1: un’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava fantatelevisione, e che invece oggi appare nient’affatto campata in aria. Secondo le anticipazioni pubblicate da Davide Maggio, il nome della conduttrice partenopea sarebbe nero su bianco nelle bozze dell’offerta televisiva Rai per la stagione 2025-2026, che domani sarà esaminata (seppur informalmente) dal Consiglio di Amministrazione.

Un rientro clamoroso per Barbarella, che dopo l’estromissione da Mediaset e mesi di silenzi intervallati da apparizioni teatrali e qualche puntata “di malinconia” su Instagram, si appresterebbe a tornare in scena sul palcoscenico più importante: quello del venerdì sera di Rai1. Il progetto? Otto puntate, in onda da gennaio, di uno show che promette emozioni forti, sorprese, reunion familiari e volti comuni catapultati in prima serata. Una sorta di Carramba che sorpresa rivisitato in chiave d’ursiana, tra lacrime, abbracci e quell’inconfondibile tono melodrammatico che da sempre divide il pubblico.

Ma la vera partita, almeno per ora, si gioca tutta dietro le quinte. Perché se da un lato c’è chi scommette sul ritorno della D’Urso come colpo a effetto per alzare gli ascolti del venerdì sera – serata da sempre complicata per Rai1 – dall’altro i malumori si fanno sentire. E non è solo una questione di gusti televisivi. Fonti interne parlano di un progetto che sta facendo discutere più sul piano politico che su quello editoriale. Portare in Rai una figura così divisiva, reduce da un decennio di Mediaset, è un’operazione che qualcuno considera un affronto alla “pax” tra i due poli televisivi. Altri, invece, spingono per dimostrare che la Rai è capace di aprirsi, accogliere e innovare, anche correndo qualche rischio.

Il braccio di ferro, secondo indiscrezioni, sarebbe già cominciato. I più scettici confidano che il progetto venga stralciato prima ancora di raggiungere la fase operativa, mentre i sostenitori più convinti si stanno muovendo per blindarlo. Nel mezzo, resta Barbara: silenziosa, almeno per ora, ma sicuramente consapevole del peso di ogni passo.

Dopo l’uscita di scena da Pomeriggio Cinque, la conduttrice aveva più volte ribadito di voler tornare solo «con un progetto all’altezza, non per forza in Mediaset». A quanto pare, quel progetto potrebbe arrivare proprio da chi, in passato, l’ha tenuta alla larga. E se davvero dovesse accadere, sarebbe uno dei ritorni più clamorosi della televisione italiana degli ultimi anni. A patto che qualcuno, prima, non strappi quelle otto puntate dal dossier.