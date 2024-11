L'ipotesi più probabile è che abbia ucciso la donna e si sia poi suicidato. I tre figli della coppia non erano presenti nell'appartamento quando tutto è accaduto

L'uomo che si è barricato in casa a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato.

La donna, infatti, è stata trovata senza vita dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Accanto a lei il cadavere del marito, che probabilmente si è suicidato. Prima di barricarsi in casa ha sparato dal balcone della sua abitazione e poi si è rinchiuso.

Secondo quanto hanno riferito alcuni vicini, l'uomo in passato lavorava come guardia giurata ma poi aveva perso il posto forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola durante il quale era stato anche ferito.

La coppia ha tre figli, due dei quali si trovavano stamattina a scuola, il terzo in gita con la classe.