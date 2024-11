Diverse scuole di Bruxelles e del Brabante vallone resteranno chiuse oggi in seguito a un allarme bomba arrivato domenica sera, come riporta il quotidiano belga Le Soir. Sono in tutto 27. La polizia sta facendo il controllo di tutti gli istituti interessati e una valutazione sarà fatta in giornata.

«Non dobbiamo farci prendere dal panico», ha dichiarato Cecile Marquette, vicedirettrice generale responsabile della comunicazione dell'Enseignement Wallonie-Bruxelles, parlando di «misura precauzionale». E ha aggiunto: «Molte scuole sono state colpite da allarmi simili nelle ultime settimane. Si prevede che le scuole rimarranno chiuse tutto il giorno oggi, ma dovrebbero riaprire domani».

L'elenco delle scuole

L'Ateneo reale di Auderghem; La scuola elementare annessa all'Ateneo reale d'Auderghem; L'Ateneo reale Gatti de Gamond (sezione secondaria); Il collegio annesso all'Athenee royal Gatti de Gamond; L'Ateneo reale di Sippelberg (Molenbeek); Le scuole fondamentali ed elementari annesse al Reale Ateneo di Sippelberg; L'Ateneo Victor Horta (Saint Gilles); La Scuola di Base annessa al Royal Victor Horta Athenaeum (Saint Gilles); Il collegio annesso all'Athenee royal Uccle 1; La Petite Ecole dans la Prairie (Uccle); L'Ateneo Reale di Woluwe;Saint;Lambert; La scuola elementare annessa al Reale Ateneo di Woluwe;Saint;Lambert; La scuola fondamentale annessa al Reale Ateneo di Evere; La scuola elementare annessa al Reale Ateneo Leonardo Da Vinci (siti Goujons e De Swaef); Le scuole primarie annesse all'Athenee royal Rive gauche (Laeken); La scuola specializzata "Les Astronautes" a Ixelles; L'Ateneo reale Riva Bella a Braine;l'Alleud (sezione secondaria); Il Convitto annesso al Reale Ateneo Riva Bella a Braine;l'Alleud; L'Ateneo Reale di Waterloo; La scuola elementare annessa al Reale Ateneo di Waterloo; Il collegio annesso al Reale Ateneo di Waterloo; L'Ateneo reale de Jodoigne (sezione secondaria); L'Ateneo reale di Paul Delvaux d'Ottignies; La scuola elementare annessa all'Ateneo reale Paul Delvaux a Ottignies; L'Ateneo reale Rixensart Wavre (localita' Wavre e Rixensart); Le scuole di base annesse al Reale Ateneo di Rixensart Wavre (localita' Wavre e Rixensart); Il collegio annesso al Reale Ateneo Rixensart Wavre (Lasne).