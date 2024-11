Ora di apprensione per l'ex presidente del Consiglio, ricoverato al San Raffaele di Milano. Per il momento non è previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute. Gli auguri bipartisan della politica

Silvio Berlusconi ha la leucemia e ha già iniziato la chemioterapia. Il presidente di Forza Italia al suo secondo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano dov' è arrivato per problemi respiratori, si trova in terapia intensiva. Il suo quadro clinico viene definito stabile ma complesso. La prima dose di chemioterapia gli è stata somministrata nel pomeriggio di ieri. Ad apprendere la notizia, da fonti qualificate, è stata l'agenzia di informazione Ansa. Per il momento però non sarà emesso alcun bollettino medico sulle condizioni cliniche dell'ex premier.

I pesanti problemi di ossigenazione, che hanno messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio, a rischio di infezioni, compresa la polmonite, potrebbero derivare anche da difficoltà del funzionamento del midollo spinale, si racconta sempre in ambienti vicini all'ex premier.

Il leader di Forza Italia è vigile, ha trascorso "una notte tranquilla", fa sapere il ministro degli Esteri Tajani, nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. E ha telefonato ai vertici del partito - come riferisce una nota di FI - cui ha raccomandato il massimo impegno perché «il Paese ha bisogno di noi».

ll fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, è tornato anche oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. Nella giornata di ieri, tutti i figli sono passati dalla struttura per fargli visita.

Salvini: «Un saluto a Silvio, tornerà più in gamba di prima»

«Un pensiero all'amico Silvio che sicuramente tornerà a casa più in gamba di prima». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all'inaugurazione nel Trevigiano del nuovo tratto della Pedemontana. Passaggio, quello su berlusconi, sottolineato dall'applauso dei presenti alla cerimonia.

Santanchè: «Sono rattristata, speriamo vada per il meglio»

La ministra del Turismo Daniela Sntanchè e amica personale di Silvio Berlusconi si dice profondamente addolorata: «Mi viene una sorta di malinconia, di timore, paura. È stato un uomo grande da tantissimi punti di vista, oggi immaginarlo in un letto d'ospadale sofferente e in una situazione che pare, leggendo i giornali perché non ho altre informazioni, sia seria, provo malinconia e dispiacere».

Renzi: «Forza presidente, ti aspettiamo in Senato»

«Un abbraccio affettuoso a Silvio Berlusconi. Forza presidente, ti aspettiamo in Senato», scrive il leader Iv Matteo Renzi nella sua enews.