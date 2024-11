Il presidente palestinese denuncia la pulizia etnica in Cisgiordania e aggiunge: «Non è possibile rimanere in silenzio sull'uccisione di 10mila palestinesi, tra cui 4mila bambini». Anche papa Francesco chiede un cessate il fuoco

Nel primo incontro con il presidente palestinese Abu Mazen dall’inizio degli scontri tra Hamas e Israele, il 7 ottobre, il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha detto che gli abitanti della Striscia di Gaza non devono essere «sfollati con la forza» e ha «riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la fornitura di assistenza umanitaria salvavita e la ripresa dei servizi essenziali». Nei giorni scorsi Blinken aveva dichiarato che «avrebbe più senso un'Autorità nazionale palestinese efficace e rivitalizzata e presente a Gaza».

Nel colloquio, Blinken e Abbas hanno discusso degli sforzi per «riportare la calma e la stabilità» in Cisgiordania, inclusa la necessità di «fermare la violenza estremista contro i palestinesi e ritenere colpevoli i responsabili». Il segretario di Stato ha inoltre espresso l'impegno degli Stati Uniti a lavorare per «la realizzazione delle legittime aspirazioni dei palestinesi alla creazione di uno Stato palestinese».

Durante la conversazione di stamattina, Mazen ha chiesto «la sospensione immediata della guerra devastante e l'accelerazione della fornitura di aiuti umanitari, compresi medicinali, cibo, acqua, elettricità e carburante, a Gaza». «Non ci sono parole per descrivere la guerra di genocidio e distruzione a cui è sottoposto il nostro popolo palestinese a Gaza per mano della macchina da guerra israeliana, senza riguardo alle regole di diritto internazionale», ha aggiunto Mazen.

Abu Mazen avrebbe ha detto a Blinken che serve un «cessate il fuoco immediato» a Gaza per permettere l'entrata degli aiuti umanitari. Finora gli Stati Uniti hanno resistito alle richieste di un cessate il fuoco, perché sostengono che darebbe ad Hamas il tempo di riorganizzarsi.

Secondo il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), non è possibile rimanere in silenzio «sull'uccisione di 10mila palestinesi, tra cui 4mila bambini, decine di migliaia di feriti e la distruzione di decine di migliaia di unità abitative, infrastrutture, ospedali, centri di accoglienza e serbatoi d'acqua». Ciò che sta accadendo in Cisgiordania e a Gerusalemme, ha aggiunto, non è «meno orribile, in termini di uccisioni e attacchi a terre, persone e luoghi sacri, per mano delle forze di occupazione e dei coloni terroristi, che commettono crimini di pulizia etnica, discriminazione razziale e la pirateria dei fondi».

In nome di Dio

Anche il papa Francesco questa domenica all'Angelus ha parlato della situazione in Israele e Palestina, chiedendo un cessate il fuoco «in nome di Dio». «Si eviti assolutamente l'allargamento del conflitto – ha detto il pontefice – perché la situazione di Gaza è gravissima. Si liberino subito gli ostaggi tra di loro ci sono tanti bambini. Pensiamo a tutti i bambini coinvolti in questa guerra».