Il segretario di Stato Usa annuncia la sua terza visita in Medio Oriente dove incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente palestinese Abbas

«Guardando ai prossimi due giorni, ci concentreremo sul fare il possibile per prolungare la tregua in modo da continuare a liberare più ostaggi e a ricevere più assistenza umanitaria».

Lo ha detto oggi il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dopo l'incontro della Nato a Bruxelles, in vista della sua prossima visita in Israele, la terza dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, durante la quale incontrerà a Tel Aviv il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e a Ramallah il presidente palestinese Mahmud Abbas.