Il genitore denunciato per percosse e minacce. In difesa dell'insegnante lo stesso studente bocciato

Non appena ha saputo che il figlio 16enne era stato bocciato agli esami di riparazione, il padre, un 53enne di origini albanesi ma residente da tempo in Italia, si è recato a scuola e ha aggredito il professore colpevole, a suo giudizio, della bocciatura del ragazzo.

E' successo al liceo scientifico “Alvise Cornaro” di Padova. Il genitore del ragazzo si è presentato, in compagnia del figlio, a scuola e ha chiesto di incontrare il professore e lo ha aggredito prima con insulti e minacce e poi fisicamente.

A fermare la furia dell'uomo è stato lo stesso ragazzo che è riuscito a far desistere il padre. Il professore non ha riportato lesioni o ferite ma solo un grande spavento. Il 53enne è stato denunciato dai carabinieri per percosse e minacce a pubblico ufficiale.