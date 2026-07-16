Il cedimento ha interessato la parte centrale del Palazzo di giustizia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. In corso accertamenti per escludere ulteriori crolli e verificare la presenza di persone all'interno dell'edificio

Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato nel corso della notte appena trascorsa. Il boato del crollo poco prima delle ore 6. Nell'area dove prima c'erano i corridoi e le aule del tribunale, ora non c’è più nulla. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto. Il cedimento del Tribunale di Bolzano interessa la parte centrale della struttura dove in questo periodo erano in corso lavori di ristrutturazione.

In corso le verifiche per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate. Sono in corso accertamenti circa la presenza di persone all'interno. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale sanitario.