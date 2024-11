È in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza nel Parco Verde di Caivano e nelle zone limitrofe.

È un controllo straordinario ad “Alto Impatto”, svolto per la prima volta in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine.

Nella cittadina a nord di Napoli, dove qualche giorno fa era stata in visita la premier Giorgia Meloni, sono arrivati i reparti specializzati delle forze di Polizia, Polizia scientifica, cinofili antidroga e un elicottero del reparto volo.

La premier era stata invitata da Maurizio Patriciello, parroco di Caivano che si batte da oltre trent’anni contro il degrado di quella gigantesca piazza di spaccio che è il Parco Verde, dove appena qualche settimana fa due cuginette di 13 e 10 anni sono state ripetutamente violentate da un gruppo di ragazzini.

Nello stesso complesso di case popolari, costruite per i terremotati del 1980 e lasciate nel più totale abbandono, dieci anni fa morirono Antonio, di 3 anni, e Fortuna, che ne aveva 6, abusati e fatti volare giù dai palazzoni.

Sono in corso perquisizioni a tappeto e identificazione di persone e veicoli sospetti e saranno eseguiti anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dei vari immobili anche con l’aiuto della polizia metropolitana.

Sono stati sequestrati una molotov e proiettili da guerra, 44mila euro in contanti e 2 armi sceniche.

Uno degli appartamenti perquisiti era adibito esclusivamente a piazza di spaccio, con all'interno materiale per il confezionamento della droga e circa 30mila euro in contanti, in banconote sciolte o in mazzette legate e chiuse nel cellophane.