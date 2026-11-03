Il calcio spagnolo piange la scomparsa di Jesus de Miguel. L'attaccante del Tenerife, 30 anni, è morto questa mattina, martedì 3 novembre, nell'ospedale in cui era stato ricoverato d'urgenza dopo aver accusato un arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere avversario Joseph Owono, durante la sfida tra Tenerife e Andorra, valida per la Segunda División, la seconda serie del campionato spagnolo.

L'incidente si era verificato nel corso degli otto minuti di recupero, quando il risultato era fermo sul 2-2. Al quinto minuto di extra time, su un lungo lancio della difesa del Tenerife, il portiere dell'Andorra era uscito dalla propria area per anticipare di testa il pallone, travolgendo violentemente De Miguel, che stava cercando di controllarlo. Immediatamente soccorso, il calciatore era stato trasportato in ospedale.

Nella notte il Tenerife aveva diffuso un primo aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante, definendole «stabili in un quadro di gravità». Una situazione che aveva inizialmente lasciato aperta la speranza. All'alba, però, il quadro clinico era peggiorato, soprattutto sotto il profilo neurologico, come comunicato dallo stesso club. Poco prima delle 10 è arrivata la notizia più drammatica. «Spezzati dal dolore, con un nodo in gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero, dal CD Tenerife comunichiamo la tragica morte, avvenuta questo martedì 3 novembre 2026 alle ore 8, di Jesus de Miguel Almada», si legge nella nota ufficiale della società. Il club ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, ai suoi affetti e ai tifosi, profondamente colpiti dalla tragedia. La famiglia De Miguel ha inoltre ringraziato per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti, chiedendo il massimo rispetto della propria privacy in queste ore di immenso dolore.