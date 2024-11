Camilla Canepa non ce l’ha fatta, la 18enne di Sestri Levante ricoverata da domenica scorsa al Policlinico S.Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi. La ragazza era stata operata per la rimozione del trombo e per ridurre la pressione intracranica. Camilla era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell'open day per gli over 18.

«Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere - dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio-. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla»

Lotto sospeso

Nel frattempo dopo i rari casi di trombosi successivi alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, l'azienda sanitaria della Liguria Alisa, in via cautelativa, «ha dato indicazioni a tutte le sedi vaccinali di sospendere, fino a nuova indicazione, la somministrazione del lotto ABX1506, se presente». È quanto viene comunicato in una nota diffusa dall'ente.

AstraZeneca e J&J sotto la lente

AstraZeneca e J&J ancora (e sempre di più) sotto la lente, dopo le ennesime raccomandazioni arrivate di non utilizzarlo per i soggetti più giovani. Proprio ieri Antonella Viola, immunologa e docente di Patologia generale a Padova, in un’intervista al Corriere della Sera aveva ancora una volta – come già fatto più volte anche in trasmissioni televisive – sconsigliato l’uso dei vaccini a vettore virale per determinate categorie. «È sbagliatissimo proporre questi vaccini ai giovani, specialmente alle donne. Sono sempre stata convinta che non bisognerebbe darli a persone di età inferiore ai 55 anni», aveva detto.