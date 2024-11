Nel cuore dell'estate, la mobilitazione degli ambientalisti paralizza lo scalo tedesco in uno dei giorni più caldi per le partenze. Otto manifestanti sono stati arrestati

Mattinata di disagi per i trasporti non solo al sud Italia ma anche in Germania. Decine di voli sono stati dirottati e cancellati a Francoforte dove l’aeroporto è stato chiuso per ore a causa della protesta degli attivisti per il clima. Una situazione che sta causando non poche difficoltà a centinaia di vacanzieri. Lo scalo tedesco, infatti, rappresenta uno dei principali hub del mondo e la mobilitazione è giunta nella settimana “record” di partenze. Così, da ore, decine di voli in arrivo, in particolare intercontinentali, sono stati dirottati in altri scali.

Le richieste degli ambientalisti

Gli ambientalisti di «Letzte Generation», tagliata una recinzione, hanno raggiunto più punti della pista. Seduti a terra, hanno mostrando cartelloni con la scritta "Il petrolio uccide". Le immagini sono state postate sui social dagli stessi manifestanti. Non si tratta di una protesta isolata. Già ieri, il loro intervento aveva causato l’interruzione del servizio all’aeroporto di Colonia-Bonn, anche in quel caso entrando in pista. Il gruppo chiede al governo tedesco di perseguire un accordo globale per uscire dal petrolio, dal gas e dal carbone entro il 2030.

I voli dirottati

Al momento, sarebbero circa 70 i voli dirottati. Otto manifestanti ambientalisti sono poi stati arrestati dalla polizia tedesca, ha reso noto un portavoce, spiegando che sette delle persone arrestate sono riuscite a entrare nell'aeroporto e si sono incollate sulle due piste centrali.