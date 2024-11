Una bambina di un anno e due mesi è stata trovata morta in un'auto a Roma nella zona della Cecchignola. Sul caso indagano i carabinieri. Stella, così si chiamava la bimba - come riporta il sito online di La Repubblica -, è stata lasciata in macchina dal padre, carabiniere in servizio nella struttura dello Stato Maggiore della Difesa che si trova nella zona. Doveva lasciarla all'asilo nido dei figli dei dipendenti.

L'auto era parcheggiata all'interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. La vettura e l'area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi.

A trovare la bimba in auto è stata la mamma che quando è andata a riprenderla all'asilo, ha scoperto che la piccola non era mai entrata. È corsa verso la macchina, ha cominciato a urlare. Un passante ha poi rotto il vetro dell'auto per cercare di aiutare la piccola. Il personale del 118, subito allertato, ha cercato di rianimare la bambina ma era troppo tardi.