Dal Consiglio dei ministri di venerdì «arriverà un segnale forte per alleviare il peso delle bollette su cittadini e imprese». Lo anticipa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando al Tg5 e specificando che «ci sarà un investimento, credo che arriveremo a 7, 8, 10 miliardi per dare un forte contributo alla riduzione delle bollette».

Tajani insiste sul fatto che per il governo «la priorità sono le bollette, i sacrifici che le famiglie e le imprese stanno facendo». «Ecco perché - assicura - nel Cdm ci sarà un segnale molto chiaro, ci stiamo facendo carico dei problemi, comprendiamo benissimo quali sono le difficoltà e faremo di tutto per agevolare la situazione dei nostri connazionali in difficoltà. Speriamo – conclude - che poi le cose in futuro possano migliorare, ma ci sarà da lavorare nei prossimi mesi».