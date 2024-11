Ancora in calo il prezzo di benzina e gasolio in Italia secondo le news di oggi dopo i tagli sui listini della scorsa settimana: le medie nazionali dei prezzi in modalità self service - da Roma a Milano, da Torino a Palermo - scendono sotto quota 1,8 euro/litro. Balzo per il Gnl, vicino a 2,5 euro/kg. In calo le quotazioni internazionali della benzina, in aumento quelle del gasolio. Brent in ripresa a 105 dollari.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,799 euro/litro (-23 millesimi, compagnie 1,802, pompe bianche 1,792), diesel a 1,796 euro/litro (-24, compagnie 1,795, pompe bianche 1,798). Benzina servito a 1,925 euro/litro (-27, compagnie 1,964, pompe bianche 1,852), diesel a 1,925 euro/litro (-29, compagnie 1,961, pompe bianche 1,857). Gpl servito a 0,851 euro/litro (-1, compagnie 0,851, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,209 euro/kg (+8, compagnie 2,291, pompe bianche 2,148), Gnl 2,481, euro/kg (+336, compagnie 2,459 euro/kg, pompe bianche 2,500 euro/kg).