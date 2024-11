Il rientro a scuola per l'anno 2024-2025 segna una dura prova per le famiglie italiane, con un aumento dei prezzi del materiale scolastico che ha raggiunto picchi del 20%. L'inflazione, unita alla crisi energetica e ai rincari logistici, ha creato un quadro economico difficile, in cui i costi di produzione sono lievitati, riflettendosi sui prezzi al dettaglio. Le aziende si sono trovate a dover gestire con attenzione le forniture energetiche, mentre le famiglie hanno dovuto fare i conti con un significativo incremento delle spese scolastiche.

Una stangata, dunque, per le famiglie italiane: il caro-scuola torna a farsi sentire. I dati del Codacons confermano un nuovo aumento dei prezzi per libri e materiali scolastici. Nonostante la vasta gamma di prodotti disponibili, l'impegno economico richiesto per equipaggiare i propri figli per il nuovo anno scolastico è in costante crescita. Quindi, al ritorno sui banchi di scuola, studenti e famiglie si sono trovati di fronte a una brutta sorpresa: i prezzi del materiale scolastico schizzati alle stelle. Astucci, portapenne e libri hanno subito aumenti rispettivamente del 10,45%, 20,53% e 15%. Sembra che anche per zaini e cancelleria valga la regola del tornare a scuola costa caro.

La crisi energetica globale ha messo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento, facendo lievitare i costi energetici e, di conseguenza, i prezzi finali dei prodotti. Gli aumenti dei prezzi del materiale scolastico nel 2024 ne sono un chiaro esempio, riflettendo come queste dinamiche stiano incidendo sulla nostra vita quotidiana. Dunque, con mano al portafoglio, le famiglie italiane si trovano ad affrontare spese che variano dai 300 ai 700 euro per studente, a seconda del livello di istruzione. Tra quaderni, zaini, diari, cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari, il costo complessivo può arrivare fino a 1.300 euro per ogni studente.