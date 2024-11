FOTO-VIDEO | Un uomo è stato recuperato e messo al sicuro dai soccorritori ma il bilancio si aggrava di ora in ora. L’ondata di fango e detriti causato dalle piogge torrenziali ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare

«Sono otto i morti accertati per la frana a Ischia». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini nel corso dell'inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano. «Ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili - ha concluso - Se è curato e protetto questo è il Paese più bello del mondo». Una dichiarazione, però smentita poco dopo dal ministro dell'Interno Pieantedosi che parla, invece, di una sola vittima accertata (una donna) e di 11 dispersi.

La frana a Casamicciola

Ieri mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. L'onda di fango e detriti ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola d'Ischia hanno emanato un'ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti. Casamicciola, sull'Isola d'Ischia, è un territorio storicamente colpito da gravi disastri naturali. Un gravissimo disastro avvenne il 21 agosto 2017. A causa di una scossa di 4.0, numerose case crollarono. L’evento sismico causò due morti e 42 feriti.

27 NOVEMBRE

10.38 - Le abitazioni coinvolte

Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere 15.

10.30 - Due nuclei familiari dispersi

I dispersi dovrebbero essere i componenti di 2 nuclei familiari e ci dovrebbero essere almeno 2 minori.

26 NOVEMBRE

21.00 - Un morto, 11 dispersi e 13 feriti

Un morto accertato, 11 dispersi, 13 feriti di cui solo uno in condizioni «un po’ più gravi». Sono i dati forniti dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di un punto stampa di aggiornamento sulla situazione di Casamicciola. Il prefetto ha riferito che il commissario prefettizio che è a Casamicciola «ci ha riferito che forse è stato ritrovato vivo un gruppo familiare di tre unità».

18.00 - Curcio: «Stiamo chiudendo l'atto amministrativo per l'emergenza»

«Stiamo chiudendo l'atto amministrativo operativo per richiedere lo stato di emergenza». Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile, durante il punto stampa nella Prefettura a Napoli al termine del CCs.

«Attendiamo di collegarci con la Regione per formalizzare l'atto per permettere così ai sindaci di essere ancora più operativi».

16.30 - Salvata una famiglia bloccata in casa dal fango

Continua a Ischia il lavoro dei 70 vigili del fuoco impegnati sull'isola in soccorso della popolazione e nelle operazioni di ricerca dei dispersi. Una famiglia bloccata dal fango nella propria abitazione nella zona alta di Casamicciola Terme, in via Santa Barbara, è stata portata in salvo.

14.50 - Disposta l'evacuazione di 200 persone

«La prefettura insieme alla Regione sta disponendo l'evacuazione di circa 200 persone, per il ricovero delle persone interessate dal movimento franoso, che devono essere messe in salvo». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Tg2 rispondendo dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la frana a Casamicciola.

Ore 13.50 - Il recupero di un disperso

Ore 13.45 - Occhiuto: «Vicinanza a Ischia e alla Campania»

«Da Ischia giungono immagini drammatiche di morte e disperazione. Esprimo sincera vicinanza alle comunità coinvolte e alla Regione Campania. Cordoglio e preghiera per i defunti, speranza per i dispersi. Un grazie ai soccorritori, determinanti in queste ore di angoscia». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Ore 13.09 - La vicinanza del Governo ai cittadini

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi.

Ore 13.00 - Circa 30 famiglie isolate

Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senza acqua e senza luce. Si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte. La strada che porta alle loro abitazioni, via Santa Barbara, è attualmente impraticabile per il fango, i massi e i detriti che la ostruiscono e si sta provando a liberarla con diverse macchine movimento terra e idrovore.

Ore 12.00 - Sale il numero dei dispersi

Salgono a 13 le persone disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina provocata dal maltempo. Si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Un uomo è stato recuperato e salvato dai soccorritori, uomini dell'Arma, Protezione civile e Vigili del fuoco.

Ore 11.00 - Persone bloccate all'interno di hotel

Oltre ai cinque dispersi accertati a Casamicciola, non si hanno al momento notizie di una famiglia composta da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso. Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno dell'Hotel Terme Manzi di Casamicciola, senza corrente elettrica. Sul posto stanno arrivando i soccorsi. «Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati». Lo riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci della zona e la prefettura.