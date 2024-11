Sono stati uditi più spari, qualcuno parla di tre. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sentiti sia dai palazzi sia da un circolo Arci nelle vicinanze, ma al momento non risultano testimoni oculari dell'omicidio.

La vittima, Klodiana Vefa, cittadina albanese di 35 anni e madre di due figli, si stava separando dal marito, irreperibile e considerato in fuga. I carabinieri lo stanno cercando.

La donna è stata uccisa in via Galvani, a poche decine di metri dalla casa dove abitava a Castelfiorentino. Sul luogo dell’omicidio sono accorsi i figli di 14 e 17 anni, un fratello e altri parenti.

Il Sis dei carabinieri ha repertato due bossoli sul terreno esplosi da una pistola, ma l'ispezione dell'area continua. L'arma, invece, non è stata trovata: è stata portata via dall'assassino, fuggito a bordo di un'auto. Le telecamere private e pubbliche potrebbero aver inquadrato la fuga.

Klodiana Vefa, secondo quanto appreso, non era separata legalmente dal marito, anche lui albanese, ma negli ultimi tempi c'erano contrasti nella coppia. Sembra che l'uomo non vivesse più nella stessa casa e fra i due si fosse avviata la separazione. Klodiana lavorava come cameriera in una pizzeria e si era inserita nella comunità di Castelfiorentino.

L'area dell'omicidio, via Galvani, è stata isolata per non inquinare la scena del crimine e per agevolare i rilievi scientifici e balistici necessari.

I Carabinieri hanno avviato una caccia all'assassino istituendo posti di blocco in tutta la Val d'Elsa, nell'area tra Poggibonsi, nella provincia di Siena, e la zona di Empoli.