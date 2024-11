Nell’abitazione del sacerdote sono state trovate armi e denaro contante. Le indagini sono ancora in corso

Beccato mentre cedeva droga a un detenuto nel carcere di Enna. Per tali motivi il cappellano dell’Istituto è stato arrestato dalla polizia penitenziaria. Il sacerdote si chiama Rosario Buccheri e appartiene alla diocesi di Piazza Armerina. Nel corso di una perquisizione, che la penitenziaria ha effettuato a casa del sacerdote, sono state trovate armi e denaro in contanti. Negli scorsi mesi la polizia penitenziaria di Enna aveva avviato un'indagine dopo avere trovato droga durante i controlli ai detenuti. Sono ancora in corso indagini.