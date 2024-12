I Ferragnez, il brand, il mito della coppia dorata dei social, non esistono più. Il Tribunale di Milano ha ufficializzato la separazione, mettendo fine a una storia durata sei anni e seguita passo dopo passo da milioni di follower.

Per Chiara Ferragni e Fedez si chiude così un anno che sembrava non finire mai. In un post l’influencer lo ha definito “il più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha regalato la libertà”. Un bilancio agrodolce per l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia, che ha visto sgretolarsi sotto i suoi occhi quell'immagine perfetta costruita in anni di successi, tra scandali professionali e la fine improvvisa del matrimonio con il padre dei suoi figli.

La sentenza è arrivata in tempi record: appena due settimane dopo il deposito della richiesta congiunta di separazione, i giudici hanno ratificato l’accordo tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. “Hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei figli”, hanno sottolineato gli avvocati del rapper – Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Una chiusura rapida, quasi chirurgica, dopo mesi di tensioni, frecciate pubbliche e silenzi pieni di significato.

A prevalere, alla fine, è stata la volontà di tutelare i figli, Leone (6 anni) e Vittoria (3 anni), che continueranno a trascorrere lo stesso tempo con entrambi i genitori. Nessun assegno di mantenimento per Chiara: Fedez si farà carico direttamente delle spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini. Ma l'accordo va oltre: i due ex coniugi hanno stabilito anche delle regole ferree per l'esposizione sui social. Dopo anni in cui i piccoli sono stati al centro di video, foto e contenuti virali, non potranno più essere mostrati senza il consenso di entrambi.

Un cambio di rotta radicale, quasi una presa di coscienza. Leone e Vittoria, che per anni sono stati inconsapevoli protagonisti di quel “reality famigliare” che ha reso i Ferragnez un’icona globale, oggi sono più protetti. Una svolta che sa di maturità, forse tardiva, ma necessaria per mettere un argine alla spettacolarizzazione della loro infanzia.

La fine del matrimonio dei Ferragnez, però, non è stata solo un fatto privato. Ha rappresentato la crepa definitiva nel mito della famiglia perfetta ai tempi dei social, un’illusione costruita su sorrisi, look coordinati e foto in posa davanti a Natale o in vacanza. Ora che il sipario è calato, ognuno è tornato a recitare la propria parte, ma da solista.

Chiara Ferragni guarda avanti con la determinazione di sempre. Dopo il Pandoro-gate, che ha messo a rischio il suo impero imprenditoriale e ne ha scalfito l’immagine pubblica, l’influencer ha saputo riprendersi, almeno sul piano personale. Al suo fianco c'è Giovanni Tronchetti Provera, rampollo di una delle famiglie più potenti d’Italia. Un nuovo amore che ha fatto alzare più di qualche sopracciglio: vero sentimento o sapiente riposizionamento? Chiara non sembra preoccuparsene e si mostra di nuovo sorridente, pronta a voltare pagina e a ricostruire la propria narrazione.

Dall’altra parte, Fedez affronta la sua nuova fase con un percorso meno lineare. Dopo mesi di riflettori puntati su gossip e frequentazioni, il rapper è atteso da un appuntamento importante: il Festival di Sanremo. Quel palco, che lo aveva visto protagonista nel 2021 al fianco di Francesca Michielin e che aveva segnato l’inizio della parabola discendente dei Ferragnez, è ora il simbolo di un nuovo inizio. Un cerchio che si chiude, o forse che si riapre.

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Un silenzio calcolato, lontano dai clamori che hanno accompagnato ogni passo della loro vita coniugale. Eppure, è impossibile non riflettere su ciò che è successo: i Ferragnez, nati e cresciuti sotto lo sguardo incessante del pubblico, hanno dimostrato quanto possa essere fragile l’equilibrio tra amore reale e narrazione social.

La loro separazione, ufficializzata con un accordo rapido e senza guerre legali, ha messo fine a un matrimonio durato sei anni, con due figli, due docufilm e milioni di like accumulati. Chiara e Fedez hanno scelto strade diverse, ma hanno saputo farlo senza trascinarsi in un bagno di fango mediatico, cosa che – per due personaggi abituati a vivere sotto i riflettori – non era affatto scontata.

Oggi, mentre il divorzio definitivo si avvicina – potrebbe arrivare entro l’estate del 2025 – Chiara e Fedez sembrano aver imparato la lezione più importante: chiudere un capitolo non significa distruggere tutto. Leone e Vittoria, che rimangono al centro delle loro vite, saranno il filo sottile che li terrà uniti, anche se non più come coppia.

Così si chiude la favola dei Ferragnez. Non con un lieto fine, ma con un finale amaro e reale, dove la vita privata si riprende il suo spazio, lontano da filtri e hashtag. Chiara e Fedez non sono più Chiara e Fedez, ma due persone che, tra errori e difficoltà, stanno cercando di ricominciare. E forse, questa volta, lo faranno senza bisogno di condividerlo con il mondo intero.