L'annuncio della premier in video diffuso a Washington. In campo era sceso anche Andrea Bocelli lavorando dietro le quinte e parlando anche con il governatore italo-americano del Sunshine

«Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti». La premier Giorgia Meloni ha annunciato così, in un video diffuso a Washington, il suo risultato più tangibile della visita alla Casa Bianca, dove ha discusso con Joe Biden le priorità dell'agenda del G7, di cui l'Italia ha la presidenza di turno.

Era da molti anni che vari governi si prodigavano per far tornare Forti in Italia a scontare l'ergastolo inflittogli nel 2000 da un tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano, di cui si è sempre dichiarato innocente. L'esecutivo Meloni ora corona questi sforzi a favore dell'ex surfista e produttore televisivo trentino.

«Uno straordinario risultato del Governo e della diplomazia italiana. Orgoglioso dei nostri funzionari. In silenzio continuiamo a raggiungere risultati importanti», ha commentato su il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «È un'ottima notizia, frutto anche dell'impegno e della serietà del governo. Altra promessa mantenuta», gli ha fatto eco il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

In campo era sceso anche Andrea Bocelli lavorando dietro le quinte e parlando anche con il governatore italo-americano del Sunshine State Ron DeSantis, mentre nelle scorse settimane sua moglie Veronica avrebbe affrontato il tema direttamente con Biden.

Forti, che ora ha 65 anni, ha sempre insistito sulla sua innocenza in un caso considerato controverso, paragonato addirittura a quello di Amanda Knox, l'americana accusata di omicidio in Italia ma che alla fine è stata scagionata. Nel 1990 aveva partecipato al quiz televisivo Telemike e, presentandosi sulla storia del windsurf, aveva vinto una grossa somma di denaro con cui si era trasferito negli Usa, divorziando dalla moglie italiana e sposando una modella americana, Heather Crane.

Quindi aveva iniziato una carriera sportiva nel windsurf e poi, dopo un incidente automobilistico, come produttore di filmati di sport estremi.

Forti è accusato dell'omicidio di Anthony "Dale" Pike, ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla testa nel 1998 a Miami. Pike era volato nella città della Florida per discutere una proposta di accordo tra Forti e suo padre, Tony Pike, che aveva accettato di vendergli un resort a Ibiza, diventato famoso durante gli anni '80, quando il cantante dei Queen Freddie Mercury festeggiò lì il suo 41/0 compleanno. Secondo l'accusa Tony Pike soffriva di demenza e Forti avrebbe tentato di raggirarlo. Messo alle strette, Forti ammise di aver prelevato Pike all'aeroporto ma ha sempre negato di avergli sparato, affermando di averlo lasciato in un ristorante. Una prova chiave utilizzata per collegare Forti all'omicidio è stata la sabbia trovata nella sua macchina, una sabbia tipica della spiaggia dove è stato trovato il corpo.