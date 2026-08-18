La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 180 velivoli. Danni a edifici, negozi e attività commerciali

Circa 620 droni sono stati lanciati nella notte verso la regione di Mosca, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, precisando che i servizi di emergenza sono al lavoro nelle aree interessate dalla caduta dei detriti.

A Kolomna, nella regione di Mosca, la caduta dei frammenti di un drone ha provocato danni a un ufficio anagrafe, a un negozio e alle finestre di un edificio residenziale in piazza Sovetskaya. Lo ha reso noto il governatore della regione, Andrey Vorobyov.

Secondo Vorobyov, inoltre, un padiglione commerciale nei pressi del centro commerciale Globus ha preso fuoco dopo la caduta dei detriti.

Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui un bambino di 10 anni. Nel distretto di Ramenskoye, il minore è rimasto ferito a una mano da una scheggia dopo la caduta di un drone su un'abitazione ed è stato trasportato in ospedale. Nel distretto di Bogorodsky, una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stata colpita dai detriti di un drone, mentre a Kolomna è rimasto ferito un uomo di 27 anni.

Le autorità russe riferiscono che i sistemi di difesa aerea hanno continuato a operare durante la notte per contrastare l'attacco.