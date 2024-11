Un uomo di 55 anni e una donna di 40 sono stati colpiti da un fulmine durante un temporale scoppiato all'improvviso. I due sono stati trasportati in ospedale e hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo. Le loro condizioni sono state giudicate gravi ma i due non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Cagliari. I due avevano appena finito di mangiare un panino su una panchina nelle vicinanze di alcuni alberi quando sono stati sorpresi da un temporale improvviso. Un fulmine li avrebbe colpiti scaraventandoli a terra.

I soccorsi del 118 sono intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno trasportato i due in ospedale. La donna avrebbe riportato le conseguenze più gravi: ustioni di secondo e terzo grado sulla gamba, sul collo e ad una spalla. L'uomo, anch'egli ustionato, è stato medicato ed è tenuto in osservazione.