Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha giurato di voler combattere «con il popolo fino all'ultimo minuto», in un suo nuovo discorso tv alla nazione dopo lo shock creato per la legge marziale del 3 dicembre.

«Mi scuso di nuovo con le persone che devono essere state sorprese e ansiose a causa della legge marziale. Per favore, fidatevi della mia lealtà verso il popolo», ha aggiunto, nell'imminenza della nuova mozione di impeachment delle opposizioni. «Non eviterò la responsabilità legale e politica riguardo alla dichiarazione della legge marziale», ha aggiunto, accusando l'opposizione di aver spinto il paese in una «crisi nazionale».

«Il mio tentativo di legge marziale non può configurarsi come insurrezione: si tratta di un atto dell'amministrazione governativa e non è soggetta all'esame giudiziario», ha affermato Yoon, che ha accusato le opposizioni al suo governo: «paralizzano gli affari di stato e con l'abuso di impeachment» in Parlamento.