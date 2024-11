Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Lo rende noto il Dipartimento della Prociv sottolineando che Borrelli «attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale» pertanto proseguirà a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi.

Intanto nella giornata di ieri è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile. Attualmente ricopre il ruolo di consulente per il progetto del nuovo ospedale in fiera, per il quale era stato chiamato direttamente dal governatore lombardo Attilio Fontana.