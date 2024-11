L'ex capo della Protezione civile e attualmente consulente per il nuovo ospedale in fiera, ieri era risultato positivo al tampone

È stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile. Lo si apprende da fonti della Regione Lombardia.

Attualmente ricopre il ruolo di consulente per il progetto del nuovo ospedale in fiera, per il quale era stato chiamato direttamente dal governatore lombardo Attilio Fontana.

Proprio ieri Bertolaso aveva annunciato di avere la febbre e di essere risultato positivo al coronavirus. Lo aveva fatto con un post su Facebook, aggiungendo di trovarsi in isolamento domiciliare, da dove avrebbe continuato a seguire i lavori dell'ospedale in fiera e quelli nelle Marche. «Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese», queste le sue parole.

Nel frattempo nella mattinata odierna, l’attuale capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha accusato sintomi febbrili. Domenica scorsa era risultato negativo al tampone.