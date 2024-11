Il presidente francese questa sera in tv ha annunciato le nuove misure per fronteggiare il vertiginoso aumento dei contagi

È un lockdown notturno che riguarderà 19 milioni di francesi. Questa sera in diretta tv il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un coprifuoco nella regione di Parigi (Ile-de-France) e in altre 8 città: Marsiglia, Grenoble, Aix, Lione, Lilla, Rouen, Tolosa e Montpellier. «So che è difficile - ha dichiarato il presidente Macron - ma è una misura necessaria se non vogliamo dover adottare provvedimenti ancora più duri tra quindici giorni». La chiusura è prevista dalle 21 alle 6 del mattino.

«Ne abbiamo bisogno per frenare la diffusione del virus» ha sottolineato Macron, proprio mentre la Francia si trova nel mezzo della seconda ondata. Da sabato per quattro settimane la circolazione sarà limitata e i locali dovranno chiudere alle 9 di sera. Per chi trasgredisce sono previste multe di 135 euro che potrebbero arrivare a 1500 in caso di recidiva.

Macron ha dichiarato che la misura è stata adottata per «riprendere il controllo» dell’epidemia di coronavirus che in Francia ha superato i livelli di guardia: 20mila nuovi contagi al giorno. L’obiettivo è quello di attestarsi a circa 3-4mila e far scendere i pazienti Covid a un massimo del 15% dei posti in terapia intensiva: oggi sono il 32%. «Sono molto prudente - ha spiegato il presidente - perché il virus ci ha già sorpreso altre volte».

«Ho bisogno di ognuno di voi – ha detto Macron rivolgendosi ai fracesi - Dovremo combattere fino all'estate 2021 su questo non ci sono dubbi, lo dicono tutti gli esperti». Di giorno ha aggiunto «dovremo continuare ad andare a lavorare, a tenere aperte scuole aperte. I nostri ragazzi devono poter continuare a frequentare gli istituti, sono felice che la Francia sia stato uno dei primi paesi a riaprire le scuole e la rentrée di settembre è andata bene».