La settimana che si apre oggi vede l'Italia tutta in zona bianca. Si unisce, infatti, anche l'ultima regione che mancava, la Valle d'Aosta. «Con l’ultima ordinanza firmata - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza - tutta l’Italia sarà in zona bianca. E' un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta».

La variante Delta

La situazione dei contagi è in calo in tutta Italia, in Calabria nell’ultimo bollettino emanato ieri si sono registrati 36 nuovi positivi e 186 guariti. Preoccupa però la variante Delta, con i casi che a giugno sono quadruplicati rispetto a maggio, ciò potrebbe imporre nuove zone rosse limitate. «Per quanto riguarda la circolazione delle varianti di Sars-CoV-2 il ministero e le Regioni stanno alzando il livello di guardia, soprattutto a causa di una certa circolazione della variante Delta - ha sottolineato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza - Per questo motivo è necessario continuare con la campagna di vaccinazione in modo da cercare di immunizzare il maggior numero possibile di persone con il ciclo completo e allo stesso tempo è importante mantenere dei comportamenti individuali prudenti».

Via le mascherine all'aperto

Dalla mezzanotte è decaduto anche l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi all'aperto e dove non c'è il rischio di assembramento. Laddove mancheranno queste due condizioni i dispositivi andranno indossati. Le mascherine vanno comunque portate sempre con sé. Adesso si pensa già alle prossime riaperture, in modo particolare il prossimo 10 luglio si tornerà a ballare in discoteca all’aperto.

Mascherine, dove è obbligatorio indossarle

In bar, pizzerie, ristoranti e birrerie al chiuso o all'aperto la mascherina si potrà togliere quando si è seduti al tavolo di un bar o di un ristorante, mentre andrà indossata quando ci si alzerà per andare al bagno, per uscire dal locale o per pagare in cassa. In pratica il dispositivo andrà sempre indossato nei luoghi a rischio assembramento. Sarà sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso come musei, cinema e teatri. Nei cinema o teatri all'aperto, invece, andrà indossata laddove ci sarà rischio assembramento. La mascherina resta obbligatoria, per adesso, all'interno dei negozi e dei centri commerciali, così come sui mezzi pubblici, su treni e durante i viaggi in aereo.