Il numero di positivi registrato nelle ultime 24 ore in Italia è di 170.844, il più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Mentre quello dei morti, 259, è il maggiore dallo scorso 30 aprile, quando furono 263.

Sono 1.228.410 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 445.321. Il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di ieri. Sono 1.392 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono . I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri.

Il bollettino in Calabria

Sono 1905 i nuovi casi Covid a fronte di 13.194 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 14,44%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione che registra anche 7 decessi e 511 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+12).

Ricoveri

Nei reparti ospedalieri crescono i ricoveri di pazienti Covid con sintomi. A livello nazionale - evidenziano i dati Agenas del 3 gennaio - il tasso di occupazione di posti letto sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni con la Calabria al 31%. I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni, in Calabria il dato si attesta al 15%.

Terze dosi

Intanto sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Lo rileva dal sito del governo. In 48.104.649 hanno fatto almeno la prima dose (89,07% della popolazione over 12), la seconda è arrivata a 46.443.464 (85,99% della popolazione over 12). Per quanto riguarda i bambini, in 365.930 hanno ricevuto la prima dose, pari al 10,01% della popolazione 5-11 anni. Il totale delle somministrazioni fatte arriva a 112.176.324 con le prime dosi che non si fermano: ieri sono state 54.645.