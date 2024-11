«In autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani, lo dico perché sarà utile saperlo prima per esser preparati». Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi Milano. «Magari bisognerà fare qualche restrizione, è possibile che si debba reintrodurre l'obbligo di mascherina in qualche caso», aggiunge Pregliasco sottolineando che una vaccinazione dopo l'estate «sarà raccomandata, nelle stesse modalità del vaccino antinfluenzale». I fragili che l'hanno già fatta «in autunno faranno un richiamo perché dopo quattro mesi stiamo vedendo che si verifica un calo della protezione», conclude.