«Si terrà domani, giovedì 15 gennaio, alle 13.30 a Palazzo Chigi, l'incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della giustizia Carlo Nordio, l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, rappresentanti dei Ministeri degli Esteri, dell'Interno, degli Affari europei e della Protezione Civile e i familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

«L'incontro, come annunciato dal presidente Giorgia Meloni, e in coerenza con l'indirizzo espresso dal Parlamento - viene spiegato -, servirà a coordinare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in territorio elvetico sia in quello italiano, e a valutare le possibili iniziative da intraprendere».