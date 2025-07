Dalla vittoria nel primo reality della tv italiana al trionfo sull’Isola: la nuova Cristina si racconta, mentre in studio è panico per l’incidente in apnea di Loredana Cannata

Venticinque anni dopo essere entrata nella storia della televisione italiana vincendo il primo Grande Fratello, Cristina Plevani torna sul gradino più alto del podio. È lei la trionfatrice dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi, reality sopravvissuto a ogni cambio di conduzione, palinsesto e umore del pubblico. Ma questa volta, a vincere non è stata una diva, una stratega o un’anima fragile. Ha vinto lei, la più schiva, la meno piagnona, la più concreta. Quella che, parola sua, «ha fame, ma non solo di pane: fame di amicizia».

Una vittoria annunciata da settimane, dicono i sondaggi, ma conquistata centimetro dopo centimetro tra prove, tensioni e confessioni. In finale con lei Mario Adinolfi e Jay, ma anche Teresanna, Omar Fantini, Loredana Cannata e un pubblico ormai coinvolto. A decretare il successo di Cristina, 53 anni, originaria di Iseo e oggi conduttrice radiofonica, è stato proprio il pubblico: 100.000 euro in gettoni d’oro, metà in beneficenza. «Li darò a una onlus che aiuta ragazzi speciali e a Medici senza frontiere», ha dichiarato, mentre riceveva l’abbraccio simbolico di Veronica Gentili.

Ma se la Plevani si prende i riflettori, il momento più teso della serata è quello che ha coinvolto Loredana Cannata. Durante la prova in apnea, nel tentativo di battere il record di un minuto e trenta secondi, l’attrice è rimasta incastrata con i capelli alla sbarra della gabbia. Panico in studio. Gentili, visibilmente scossa, ha gridato: «Vi prego, correte! Ho perso dieci anni di vita». La squadra di soccorso si è precipitata, mentre Pierpaolo Pretelli chiedeva con urgenza delle forbici. La Cannata, portata a riva e commossa, ha raccontato quei secondi da incubo: «Pensavo di non farcela, mi sono strappata i capelli, sbattevo la testa contro la sbarra. Ma ho finito la prova». Un bozzo in testa, ma un’enorme dignità salvata. E un grande spavento per tutti.

Emozione su emozione, in studio è arrivata anche una proposta di matrimonio: Paolo Vallesi, cantautore e concorrente eliminato, ha chiesto in diretta alla compagna Sara di sposarlo. Anello, lacrime e sì. Un momento che ha commosso anche i più cinici.

Teresanna, eliminata a sorpresa, ha salutato con serenità. «Pensavo di restare di più, ma è un’esperienza che mi ha liberato. Una madre ha diritto di essere madre, ma anche di essere tutte le donne che vuole». Simona Ventura, ospite in studio, ha riconosciuto il suo impatto nel gioco: «Tu sei stata una goccia cinese, hai creato dinamiche vere. I forti non vincono mai, ma restano».

Jay, già esile, ha scherzato davanti allo specchio: «Un’altra settimana e restava solo ‘o costume». Mentre Adinolfi, che ha perso 26 chili durante il programma (da 221 a 195), ha scelto di parlare di qualcosa di molto più grande: la battaglia della figlia Clara contro l’anoressia. «È una malattia che ti incatena all’immagine. Siamo una squadra. Ci siamo fatti una promessa e l’ho mantenuta». Gentili lo ascolta, emozionata: «Ti ho dato la mia parola. E tu mi hai dato la tua fiducia».

Ma è Cristina a chiudere il cerchio: «Ho fatto anni di analisi, ma l’Isola è stata meglio. Ho rivisto tutta la mia vita, i miei errori, il mio bisogno d’amore. Ora basta sensi di colpa, basta punirmi. Non voglio più sopravvivere: voglio vivere».

Un trionfo che non ha il sapore della rivincita, ma quello della rinascita. Venticinque anni dopo, Plevani sale di nuovo su quel treno che chiama occasione. «E col cavolo che scendo», ha detto. Questa volta lo guida lei.