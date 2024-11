È stata operata nella notte all'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui reparto di rianimazione è ricoverata in gravissime condizioni, la giovane di 28 anni rimasta ferita a causa di una tromba d'aria che ieri sera ha colpito Lauria. La 28enne, insieme ad altri ragazzi, si trovava all’interno di un capannone adibito a palestra che è stato colpito da una parte del tetto del PalaAlberti divelta dalla furia del vento.

Nell'ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di neurochirurgia e due in quello di otorinolaringoiatria. In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni.

Il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, ha reso noto all'Ansa di aver attivato il Coc (Centro operativo comunale). I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, si sono messi al lavoro per liberare diverse strade da alberi caduti per il forte vento. Danni causati dal maltempo sono segnalati anche in altri comuni lucani.