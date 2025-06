Stefano De Martino è ovunque. Nei palinsesti, nelle storie Instagram, nei titoli dei tabloid e nelle chiacchiere da spiaggia. Più che una carriera televisiva, la sua sembra ormai una lunga diretta senza stacchi pubblicitari. E se da un lato gli ascolti lo premiano – Affari tuoi è tornato a essere un pilastro del prime time grazie anche al suo stile fresco e ironico – dall’altro la sovraesposizione mediatica inizia a farsi sentire. E a infastidire.

Non il pubblico, che sembra apprezzarlo anche nella versione “latin lover”. Ma i vertici Rai, sì. Secondo quanto riportato da Dagospia, il conduttore avrebbe ricevuto un avvertimento non ufficiale: meno gossip, più sobrietà. Un richiamo sottile, niente di scritto, ma abbastanza chiaro da fargli capire che il servizio pubblico può tollerare solo fino a un certo punto la trasformazione di un volto istituzionale in protagonista fisso delle pagine di cronaca rosa.

L’elenco delle sue frequentazioni, reali o presunte, è ormai più lungo della scaletta di un varietà. Angela Nasti, ex tronista e influencer, con cui si mormora siano già partiti gli incontri “in famiglia”. Poi Gilda Ambrosio, amica di vecchia data e spesso a suo fianco in serate milanesi. Andrea Delogu, Gabriella Spagnuolo, persino un nome nuovo come Caroline Tronelli: ogni settimana un volto, ogni volto una voce, ogni voce una smentita o mezza conferma.

E intanto il suo profilo social cresce, le sue uscite pubbliche si moltiplicano, le sue foto si piazzano ovunque. Tutto questo però non passa inosservato a chi, in viale Mazzini, vorrebbe un’immagine più allineata alla “sobrietà” del marchio Rai. Non è questione di moralismi, ma di ruolo. Stefano De Martino non è più solo un ex ballerino amato dal gossip, è diventato un punto fermo della prima serata. E come tale – piaccia o no – rappresenta anche l’azienda.

Il rischio che corre è quello di bruciare il momento d’oro. Non per un passo falso sul palco, ma per un accumulo di scatti rubati fuori scena. La sua è una popolarità costruita anche sulla vita privata, certo. Ma a tutto c’è un limite. O meglio, un equilibrio da trovare. E da mantenere. Perché quando l’eco del gossip diventa più forte della voce del conduttore, qualcosa non torna.

Per ora non c’è nulla di ufficiale: nessuna nota, nessun cartellino giallo. Solo un messaggio fatto arrivare a chi di dovere. Ma il senso è chiaro: è ora di dosare l’immagine pubblica, se non altro per non compromettere la credibilità faticosamente conquistata in questi anni. Perché in tv ci si arriva anche col talento, ma ci si resta – soprattutto – con la testa.

Riuscirà De Martino a farsi un po’ da parte, almeno lontano dai riflettori? O il suo destino è quello di vivere perennemente sotto i flash, anche quando il copione non lo prevede? Domande che, forse, non si è posto nemmeno lui. Ma che in Rai, da qualche tempo, si pongono eccome.