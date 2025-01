È morto dopo essere volato giù dal quarto piano di un albergo in Abruzzo, tra Rivisondoli e Roccaraso, dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia “Azzurri in vetta”. La vittima infatti è il 25enne Luca Palmegiani, militante del partito e delegato originario di Latina.

La tragedia oggi pomeriggio. Il ragazzo era stato portato già in gravissime condizioni all’ospedale dell’Aquila, dove il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Castel di Sangro per capire la dinamica di quanto accaduto.

La convention è stata annullata, come ha annunciato dal palco il ministro e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, secondo quanto riporta Adnkronos: «Il nostro militante Luca purtroppo non ce l'ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c'è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all'ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia. Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma – ha detto ancora Tajani – e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove».

Il 25enne era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Poco prima di essere trovato in terra ferito, Palmegiani aveva affidato a Instagram alcuni messaggi di addio.

Il cordoglio della politica

Tra le esternazioni di cordoglio anche quella del presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Fi, Roberto Occhiuto: «È un giorno di lutto per il nostro partito, per il movimento giovanile, per tutta la comunità di Forza Italia. L’atroce notizia della morte di Luca Palmegiani è un pugno nello stomaco che ci lascia senza fiato. Il pensiero, in questo momento di straziante dolore, va alla sua famiglia e ai suoi amici più cari».

«La notizia dell'improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani – afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli – è sconvolgente. Luca era un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Era un'attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari».

E il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia scrive: «Siamo vicini ad Antonio Tajani e alla famiglia del giovane Luca Palmegiani per il drammatico lutto che li ha colpiti. Le senatrici e i senatori del Pd partecipano sentitamente al dolore di tutta la comunità di Forza Italia».