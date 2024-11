Confronto tra il presidente Francesco Samengo e il garante per l’infanzia e l’adolescenza Massimo Pagani sulle problematiche territoriali quali la povertà educativa e i minori stranieri non accompagnati

A Milano si è svolto l’incontro tra il presidente del comitato italiano per l’Unicef Francesco Samengo e il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lombardia Massimo Pagani. L’incontro - che si è tenuto negli uffici del Garante presso la sede della regione Lombardia - è stato l’occasione per un confronto sui temi e le problematiche legate all’infanzia e all’adolescenza presenti sul territorio tra cui la povertà educativa e i minori stranieri non accompagnati, come sottolineato dal presidente Samengo. Massimo Pagani ha rimarcato l’importanza dell’incontro, come un primo passo verso la costruzione di una collaborazione solida con l’Unicef.

Samengo ha colto l’occasione per invitare il garante a unirsi alle celebrazioni per l’anniversario della Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui il prossimo 20 novembre ricorre il trentennale. La proposta di realizzare un #KidsTakeOver in collaborazione con il Consiglio regionale della Regione Lombardia è stata accolta con entusiasmo da Pagani, il quale ha proposto la creazione di una commissione tecnica che si occuperà di organizzare l’evento e che sarà composta da rappresentanti di Unicef, dell’ufficio del garante e del Consiglio regionale lombardo. Evidenziato l’importanza dell’ascolto dei bambini e dei giovani e la necessità di avere disponibili dati sempre aggiornati sulle varie problematiche che riguardano l’infanzia, anche in relazione alle differenti realtà presenti in Lombardia.

All’incontro erano presenti anche il direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera, i consiglieri Anna Miccoli e Matteo de Mitri, il presidente collegio dei Probiviri Stefano Taravella e i presidenti provinciali della Lombardia.

Il direttore generale Rozera, cogliendo una “richiesta di aiuto” da parte del Garante per realizzare il difficile compito di lavorare sulle tematiche che riguardano l’infanzia e l’adolescenza in Lombardia in cui coesistono realtà molto diverse tra di loro, ha sottolineato la completa disponibilità del Fondo Nazioni Unite a offrire la propria esperienza sul territorio. Il seguente passo sarà quello di stipulare un protocollo tra Unicef e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lombardia.