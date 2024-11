Drammatico bilancio a seguito del terremoto che ha colpito il sudest dell'Afghanistan durante la notte. Il sisma si è verificato al confine con il Pakistan. I numeri dei morti continuano a salire di ora in ora mentre si continua a scavare tra le macerie. L’ultimo bollettino, comunicato dal viceministro per la Gestione dei disastri, Sharafuddin Muslim, parla di oltre 920 vittime, 600 i feriti.

La scossa – di magnitudo 5.9- è stata molto violenta. Secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10km. Il Centro sismologico Euro Mediterraneo ha riferito che il terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan ma anche in India.