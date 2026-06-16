Sara Ceccantini, residente ad Agazzi, ha perso la vita in un incidente stradale sull'isola greca. Nel fine settimana avrebbe dovuto coronare il sogno del matrimonio

Una vacanza organizzata per festeggiare l'addio al nubilato si è trasformata in tragedia a Mykonos, in Grecia, dove ha perso la vita in un incidente stradale la quarantenne aretina Sara Ceccantini. La donna, residente ad Agazzi, frazione di Arezzo, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche in vista del matrimonio, fissato per il prossimo sabato.

Secondo le prime informazioni disponibili, ancora frammentarie, l'incidente sarebbe avvenuto tra domenica e lunedì in seguito a uno scontro tra due automobili. Stando alle prime ricostruzioni, un veicolo avrebbe invaso la corsia sulla quale viaggiava la donna, provocando un impatto che si è rivelato fatale. Le autorità greche hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

La notizia della morte della quarantenne si è diffusa nella mattinata di oggi, suscitando profondo cordoglio ad Arezzo e nel Valdarno, dove Sara Ceccantini e il compagno erano molto conosciuti. La donna lavorava per Prada e lascia una figlia di tre anni.

In segno di vicinanza alla famiglia e ai colleghi colpiti dal lutto, l'azienda ha disposto per oggi l'uscita anticipata dei dipendenti dello stabilimento di Valvigna, nel comune di Terranuova Bracciolini. Una decisione assunta per consentire ai lavoratori di condividere il dolore per la scomparsa della collega, avvenuta a pochi giorni da quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più importanti della sua vita.