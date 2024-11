In due diversi incidenti in altrettanti cantieri hanno perso la vita un uomo di 57 anni e uno di 60. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri

All'indomani del Primo maggio riprende la strage delle morti sul lavoro. Sono ben due le vittime che si sono registrate questa mattina, nello spazio di poche ore l'una dall'altra, entrambe nel Napoletano.

A Lettere un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano dove sono intervenuti i carabinieri.

L'altra tragedia è avvenuta sempre in un cantiere, stavolta a Casalnuovo, in via dei Tigli. La vittima è un operaio di 60 anni. Soccorso, l'uomo è deceduto al suo arrivo in ospedale. Anche qui sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente.